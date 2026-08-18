Nhận định Thailand – Vietnam vào lúc 20:00 ngày 22/08 mang đến góc nhìn chuyên sâu về cuộc đối đầu duyên nợ. Hai đội tuyển hứa hẹn tạo nên màn so tài bùng nổ, gay cấn và kịch tính. Khám phá ngay phân tích chi tiết để chốt kèo chuẩn xác tại Xoilac.

Thống kê đối đầu của Thailand vs Vietnam trước giờ bóng lăn

Nhận định Thailand – Vietnam vào lúc 20:00 ngày 22/08 sẽ thêm phần đáng chú ý khi nhìn lại những lần chạm trán đầy duyên nợ giữa hai đội. Các kết quả trong quá khứ sẽ giúp làm rõ tương quan sức mạnh trước màn so tài sắp tới.

Nhìn lại thành tích chạm trán giữa Thailand vs Vietnam

Thời gian Trận đấu Kết quả Thailand – Vietnam 05/01/2025 ASEAN Cup 2024 2 – 3 02/01/2025 ASEAN Cup 2024 1 – 2 10/09/2024 Giao hữu quốc tế 2 – 1 16/01/2023 AFF Cup 2022 1 – 0 13/01/2023 AFF Cup 2022 2 – 2 26/12/2021 AFF Cup – Bán kết lượt về 0 – 0 23/12/2021 AFF Cup – Bán kết lượt đi 2 – 0 19/11/2019 Vòng loại World Cup 2022 0 – 0 05/09/2019 Vòng loại World Cup 2022 0 – 0 05/06/2019 King’s Cup – Bán kết 0 – 1 13/10/2015 Vòng loại World Cup 2018 3 – 0 24/05/2015 Vòng loại World Cup 2018 1 – 0 30/11/2012 AFF Cup – Vòng bảng 3 – 1 28/12/2008 AFF Cup – Chung kết lượt về 1 – 1 24/12/2008 AFF Cup – Chung kết lượt đi 1 – 2

Nhìn vào bảng thống kê, cán cân đối đầu giữa hai bên khá sít sao qua nhiều giai đoạn. Thailand từng có chuỗi kết quả tốt, nổi bật với các chiến thắng tại vòng loại World Cup 2018 hay AFF Cup 2021. Tuy nhiên, Vietnam cũng nhiều lần khiến đối thủ gặp khó, đặc biệt ở những trận mang tính quyết định. Các cuộc đụng độ vì thế thường diễn ra chặt chẽ, không dễ tạo cách biệt lớn.

Giai đoạn gần đây lại ghi nhận sự khởi sắc rõ rệt của đội bóng áo đỏ. Hai chiến thắng liên tiếp 2-1 rồi 3-2 tại chung kết ASEAN Cup 2024 cho thấy khả năng cạnh tranh đã được nâng lên đáng kể. Dù vậy, Thailand vẫn sở hữu kinh nghiệm cùng bản lĩnh ở những trận cầu lớn. Với tương quan hiện tại, màn tái đấu sắp tới hứa hẹn tiếp tục có thế trận giằng co.

Đội bóng nào sở hữu phong độ ấn tượng hơn trước ngày 22/08?

Phong độ trước ngày 22/08 đang cho thấy những tín hiệu khá khác biệt từ hai phía, khiến cán cân trước trận càng đáng chú ý. Nhìn lại chuỗi màn trình diễn gần đây sẽ giúp xác định tập thể nào đang có bước chạy đà thuyết phục hơn.

So sánh phong độ Thailand vs Vietnam trước giờ G

Thailand vẫn giữ được sức cạnh tranh đáng kể

Đội bóng xứ Chùa Vàng bước vào giai đoạn này với nền tảng chuyên môn khá vững. Khả năng kiểm soát khu trung tuyến giúp họ chủ động điều chỉnh nhịp độ theo từng thời điểm. Tuyến trên sở hữu nhiều phương án tạo đột biến khi xuất hiện khoảng trống. Dẫu vậy, hàng phòng ngự đôi lúc vẫn mất tập trung trước những pha chuyển trạng thái nhanh.

Vietnam tạo dấu ấn bằng sự hiệu quả

Đội bóng áo đỏ đang thể hiện tinh thần thi đấu tự tin qua các màn trình diễn gần đây. Khả năng tận dụng cơ hội trở thành điểm sáng, đặc biệt trong những thời điểm trận đấu diễn ra căng thẳng. Cự ly đội hình được giữ khá hợp lý, giúp hạn chế khoảng trống trước khu vực cấm địa. Phong độ này mang tới cơ sở tích cực trước chuyến làm khách ngày 22/08.

Phân tích kèo cược, dự báo tỷ số Thailand vs Vietnam ngày 22/08

Nhận định Thailand – Vietnam vào lúc 20:00 ngày 22/08 đang nhận được nhiều sự chú ý khi tương quan giữa hai đội khá cân bằng trước giờ bóng lăn. Phân tích các mức kèo nổi bật sẽ giúp làm rõ kịch bản dễ xảy ra cùng tỷ số đáng kỳ vọng sau 90 phút.

Soi kèo và dự đoán tỷ số Thailand vs Vietnam ngày 22/08

Kèo Châu Á: Với lợi thế sân nhà, Thailand có thể được xếp cửa trên ở mốc chấp 0.25 trái. Tuy nhiên, đội khách đang có trạng thái tốt, khả năng giữ cự ly đội hình ổn định cũng tạo cơ sở cho một thế trận cân bằng. Chọn Vietnam +0.25 phù hợp hơn.

Kèo Châu Âu: Tính chất lượt đi khiến đôi bên khó mạo hiểm quá sớm. Chủ nhà có lợi thế sân bãi, phía đối diện lại sở hữu phong độ cao sau hai chiến thắng trước Malaysia. Kết quả hòa là cửa đáng cân nhắc.

Kèo Tài Xỉu: Mốc 2.25 bàn khá hợp lý cho trận chung kết có tính thăm dò. Hai hàng thủ nhiều khả năng được ưu tiên sự chắc chắn, khiến số cơ hội rõ rệt khó xuất hiện dày đặc. Chọn Xỉu 2.25.

Dự đoán kết quả: Thế trận có thể giằng co tại trung tuyến, mỗi bên đều sở hữu thời điểm tạo sức ép riêng. Khả năng hai đội chia điểm với tỷ số 1-1 được đánh giá cao.

Hạng mục Thông số Kèo Châu Á Thailand chấp 0.25 Kèo Châu Âu Hòa Kèo Tài Xỉu 2.25 bàn – Chọn Xỉu Dự đoán tỷ số Thailand 1 – 1 Vietnam Cầu thủ ghi bàn Suphanat Mueanta; Nguyễn Xuân Son

Kết luận

Nhận định Thailand – Vietnam vào lúc 20:00 ngày 22/08 đã cung cấp bức tranh toàn cảnh về phong độ, lực lượng cùng những góc nhìn soi kèo sắc bén. Theo dõi trực tiếp trận đại chiến nảy lửa này với chất lượng mượt mà và tham gia dự đoán kết quả ngay tại Xoilac.